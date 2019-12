Quand on fait ses débuts en deux roues, on fantasme d’abord sur la bécane, et le sentiment de liberté prodigué par les échappées solitaires ou groupées, en moto. On ne pense à l’équipement que bien après, même si c’est ce que l’on achète en premier et ce qui nous accompagnera pour longtemps, dans la vie de motard. C’est aussi bien-sûr le plus important compte tenu des réglementations et de la sécurité. Ce petit guide vous aide à bien choisir votre équipement de départ,